Concurso gastronómico en San Buenaventura: Sabores del Nopal 2026

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Con gran participación ciudadana y un ambiente familiar, se llevó a cabo el concurso gastronómico 'Sabores del Nopal 2026', un evento que resaltó la riqueza culinaria, las tradiciones y la identidad cultural del municipio.

Durante el arranque del programa, autoridades municipales dieron la bienvenida a los asistentes, destacando que el nopal no solo es un alimento esencial, sino también un símbolo de historia, cultura y orgullo mexicano. Se reconoció el talento y creatividad de las y los participantes, quienes presentaron diversos platillos elaborados con este ingrediente tradicional.

El evento fue encabezado por el presidente municipal, Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez, quien estuvo acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Nidia Isabel Ayala Mata; la regidora de Fomento Económico y Turismo, Lic. Hetciry Sueliky Ortiz Almanza; la coordinadora municipal de Mejora Coahuila, Lic. Mariarosa Iglesias Sánchez; así como el coordinador regional, Prof. César Uriel Mata Sanmiguel.

Asimismo, se contó con la presencia del jurado calificador integrado por la Lic. Sofía Campos Verduzco, la chef Claudia Mercedes Pedraza Espinosa y el chef César Alberto Salas Ruiz, quienes tuvieron la importante tarea de evaluar los platillos participantes.

En su mensaje, el alcalde destacó que este tipo de eventos fortalecen la unión familiar, promueven las tradiciones y fomentan el desarrollo de la comunidad, al impulsar el talento local y el consumo de productos regionales. Además, agradeció a todas las personas involucradas en la organización, así como a los participantes por su entusiasmo y dedicación.

Finalmente, se realizó la entrega de reconocimientos a los integrantes del jurado por su valiosa participación, concluyendo así una jornada llena de sabor, convivencia y orgullo por las raíces de San Buenaventura.