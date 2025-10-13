Entrega de Tinacos y Cisternas para Mejorar Calidad de Vida en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso permanente de mejorar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas realizó la entrega de tinacos, cisternas y bombas periféricas, brindando soluciones prácticas y duraderas para el almacenamiento y manejo eficiente del agua en los hogares del municipio.

A través del Departamento de Desarrollo Social, este lunes se hizo entrega de 14 tinacos de distintas capacidades, 2 cisternas y 2 bombas periféricas, facilitando el acceso a infraestructura básica y promoviendo un uso más eficiente del vital líquido.

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que este programa forma parte de las estrategias municipales para impulsar un desarrollo más equitativo, asegurando que más familias cuenten con herramientas que contribuyan a su bienestar diario y al fortalecimiento de sus hogares.

"Nuestro objetivo es garantizar que cada familia de Cuatro Ciénegas tenga acceso a servicios básicos y a infraestructura que facilite su vida cotidiana. Con estos apoyos, las familias pueden almacenar y manejar el agua de manera más eficiente, lo que impacta directamente en su salud, economía y calidad de vida", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega reconoció el esfuerzo conjunto con la Congregación Mariana Trinitaria, destacando que gracias a su colaboración ha sido posible ampliar el alcance de los apoyos y hacer realidad proyectos que benefician directamente a la población.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que beneficien directamente a la población, promoviendo el acceso a servicios esenciales y fortaleciendo las condiciones para una vida más digna y equitativa en Cuatro Ciénegas.