Apoyo educativo en ejidos de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que en el municipio se mantiene firme el respaldo al sector educativo, principalmente en los ejidos, donde se apoya con transporte para estudiantes, gasolina para las unidades particulares y atención a las necesidades básicas de los planteles.

"Se han tenido peticiones de maestros en cuanto a pintura para las instituciones, así como el arreglo de juegos para los alumnos, como lo hicimos en el ejido Dolores, donde se rehabilitaron algunos espacios. Quedamos pendientes de instalar la malla ciclónica y tomar medidas, siempre trabajando de la mano con nuestra gente", expresó la edil.

La presidenta municipal subrayó que además de atender a los ejidos, continúan visitando escuelas en la zona centro y colonias aledañas de Castaños, donde han entregado material educativo, pintarrones para educación básica y reforzado las jornadas de vacunación contra el VPH.

En este esfuerzo, la alcaldesa reconoció que el gobierno del estado también ha jugado un papel importante, respaldando a las escuelas con recursos y programas que fortalecen la infraestructura y el equipamiento de los planteles.

Asimismo, enfatizó que el contacto directo con los directores de cada institución permite conocer de primera mano las necesidades y responder de manera oportuna a las solicitudes que plantean.