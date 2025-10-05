Laura Jiménez Gutiérrez presente en importante reunión del PRI en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.-

La tarde de este viernes se llevó a cabo en el municipio de Múzquiz la sesión ordinaria del Consejo Político Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), evento que reunió a destacadas figuras del priismo estatal.

La reunión fue encabezada por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, junto a la primera priista del municipio, Laura Jiménez Gutiérrez y la presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales.

Durante el acto, se ratificó y tomó protesta a la dirigencia municipal del tricolor, liderada por el licenciado Luis Fernando Santos Flores.

En su intervención, el dirigente estatal reconoció primeramente el trabajo de la alcaldesa Laura Jiménez, destacando su papel en el rescate del municipio y reafirmando el compromiso del partido con la ciudadanía.

"No nos lo van a volver a quitar", expresó con firmeza, aludiendo al fortalecimiento del PRI en la región.

Carlos Robles subrayó que esta renovación representa una nueva etapa de fuerza, pasión y compromiso para el partido en Múzquiz.

Reconoció el liderazgo del gobernador y primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, señalando que su visión clara y cercanía social han sido clave para el avance de Coahuila en materia de seguridad y desarrollo. El PRI sabe gobernar y sabe cumplir", afirmó.

El dirigente estatal también destacó la presencia constante de Manolo Jiménez en Múzquiz, lo que refleja su interés genuino por el bienestar de la población.

Asimismo, elogió a Laura Jiménez por demostrar que el PRI no solo gana elecciones, sino que gobierna con resultados visibles. "Se nota la diferencia desde que tú llegaste", expresó, reconociendo el cambio positivo en la administración municipal.

Finalmente, Robles Loustaunau convocó a la militancia a cerrar filas y mantenerse unidos.

"Cuando el PRI está unido, no hay fuerza que lo detenga", dijo ante los asistentes, entre quienes se encontraban Diego Rodríguez Canales, secretario de operación política; Francisco Tobías Hernández, delegado regional; Fabiola Elguezabal, secretaria general del comité municipal; Federico Quintanilla, delegado regional del priismo y Jesús Guerrero García, coordinador municipal de activismo, entre otras autoridades.