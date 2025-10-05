Proyectos de mejora en instalaciones de la Cruz Roja en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y fortalecer el servicio que brinda la Cruz Roja Delegación Sabinas, se han puesto en marcha diversos proyectos de remodelación en sus instalaciones. Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos, informó que estas acciones buscan ofrecer espacios más dignos tanto para el personal voluntario como para los usuarios que acuden en busca de ayuda médica.

Entre las mejoras ya iniciadas destaca la instalación de minisplits en las áreas de atención, lo cual permitirá brindar un entorno más cómodo para los jóvenes de la Escuela de Enfermería de Agujita que colaboran activamente en la delegación. Además, se contempla la pintura e impermeabilización del edificio, así como la adquisición de colchones para las zonas de descanso del personal operativo.

Puente González señaló que también se trabaja en la rehabilitación de los sanitarios, donde ya se logró un avance significativo gracias al apoyo de la empresaria Claudia Falcón, quien contribuyó con la remodelación del baño de hombres. Estas obras forman parte de un plan integral por etapas, impulsado por las Damas Voluntarias en coordinación con el patronato local.

El coordinador de paramédicos hizo un llamado a la comunidad y al sector empresarial para que se sumen a esta iniciativa, ya sea mediante donativos económicos o en especie. Subrayó que cada aportación es valiosa para garantizar que las ambulancias y el personal cuenten con los recursos necesarios para responder con eficiencia ante cualquier emergencia.

"Lo que buscamos es una Cruz Roja renovada, funcional y preparada para atender con calidad y calidez a la población de Sabinas y sus alrededores", expresó Puente González. Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de servicio y su vocación humanitaria, fortaleciendo su presencia en la Región Carbonífera.