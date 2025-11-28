Gobierno de Cuatro Ciénegas entrega apoyos para cirugías oftalmológicas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con un profundo sentido de solidaridad y compromiso social, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, en coordinación con la Fundación LM, llevó a cabo la entrega de apoyos económicos destinados al pago de cirugías oftalmológicas, iniciativa que representa un paso decisivo para garantizar que más personas puedan recuperar su vista, su independencia y una mejor calidad de vida.

Este viernes se realizó la entrega formal de estos apoyos, marcando un momento significativo para las familias beneficiadas. Cada cirugía no solo restaura la visión, sino que también devuelve la esperanza, la autonomía, la confianza y la capacidad de mirar hacia adelante.

La coordinación entre las distintas áreas del Gobierno Municipal ha permitido que los recursos se utilicen de manera responsable y eficiente, asegurando que el apoyo llegue directamente a quienes más lo necesitan.

Una vez más, la Fundación LM se sumó con generosidad y voluntad a este esfuerzo, reafirmando su compromiso con la comunidad. Su participación destaca el valor del trabajo en unidad y demuestra que la colaboración entre instituciones y sociedad civil puede lograr resultados extraordinarios, especialmente en temas tan sensibles como la salud visual.

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega expresó que estas acciones reflejan el compromiso de transformar vidas a través de servicios de salud dignos, cercanos y de calidad.

Indicó que en este programa específicamente se ejerció una inversión de alrededor de 65,000 pesos para 19 cirugías oftalmológicas.

"Estamos seguros de que cada cirugía significa una nueva oportunidad para que nuestra gente vea con claridad su presente y su futuro. Seguimos cambiando historias y devolviendo esperanza a muchas familias", destacó el edil.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de seguir promoviendo programas que fortalezcan el bienestar de las familias, impulsando iniciativas que permitan a la población acceder a servicios de salud de calidad. Asimismo, expresa su agradecimiento a la Fundación LM por su confianza, colaboración y constante disposición para trabajar en equipo por el bien de la comunidad.