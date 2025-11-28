Ganaderos y ejidatarios agradecen vigilancia en Ocampo, Coahuila

OCAMPO, COAHUILA.- Vigilancia en Ocampo, Berrendo y Charcos de Figueroa refuerza la estrategia de Coahuila Seguro, una acción que ha sido bien recibida por ganaderos y ejidatarios de la Región Centro, quienes reconocen el respaldo del Gobierno del Estado para mantener la seguridad en las zonas agropecuarias y rurales.

Productores destacaron la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien agradecieron la atención directa a las necesidades del campo y su compromiso para blindar los caminos, comunidades y áreas de trabajo donde constantemente requieren presencia preventiva.

Recordaron que hace unos meses la Fiscalía General del Estado sostuvo una reunión con ejidatarios y ganaderos de la región para escuchar sus inquietudes y establecer acciones concretas. Desde entonces, señalaron, comenzó a notarse una mayor coordinación y vigilancia que hoy se refleja en operativos permanentes en estos tres puntos estratégicos.

Los productores del campo señalaron que estas acciones brindan certeza para continuar sus labores diarias, además de fortalecer la tranquilidad de las familias que habitan en las comunidades rurales, donde la vigilancia constante es una de las principales demandas.