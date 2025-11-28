Gravity Bounce llega a San Buenaventura: el inflable más grande del mundo

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Llegó a San Buenaventura el inflable espacial más grande del mundo, Gravity Bounce, una atracción que permanecerá en el municipio hasta el 6 de enero y que podría extender su estancia dependiendo de la respuesta del público.

El proyecto, originario de Guanajuato y encabezado por la empresaria Clara Velasco, fue instalado en las instalaciones de la feria gracias a las gestiones del alcalde Javier Flores Rodríguez.

Con una extensión de 4 mil metros cuadrados, Gravity Bounce ofrece casi dos horas de brincos, fotografías y juegos para chicos y grandes. El costo general es de 270 pesos más comisión a través de Super Boletos a partir del martes 2 de diciembre; no obstante, este fin de semana el pago será directamente en taquilla con el mismo precio.

El parque inflable abrirá de martes a viernes de 4:00 a 23:00 horas, mientras que sábados y domingos funcionará de 13:00 a 23:00. Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, los primeros 500 asistentes que adquieran su boleto podrán disfrutar del inflable durante todo el día.

Además, este viernes se lanzó una promoción 2x1 exclusiva para los habitantes de San Buenaventura.

"Agradezco que hayan elegido a San Buenaventura para instalarse, beneficiando a comerciantes, familias y, sobre todo, generando empleo para 40 personas en diversas áreas", expresó el alcalde Javier Flores.

Por su parte, Clara Velasco informó que los niños menores de 10 años deben ingresar acompañados por un adulto; los menores de tres años no pagan, pero también deben estar supervisados. Asimismo, los adultos mayores y los alumnos del CAM del municipio tendrán acceso gratuito. Gravity Bounce cuenta con una capacidad operativa de hasta 500 personas, y es obligatorio el uso de calcetas antiderrapantes, disponibles en el lugar.

Además de la atracción principal, las familias podrán disfrutar de food trucks y espacios especiales para tomarse fotografías navideñas.