Gravity Bounce en San Buenaventura: Protección Civil lista para emergencias

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Protección Civil de San Buenaventura anunció que permanecerá instalada de forma permanente en las inmediaciones del inflable Gravity Bounce, con el objetivo de atender de inmediato cualquier incidencia que pudiera presentarse durante su estancia en el municipio.

La dependencia aseguró que el perímetro se encuentra resguardado, cuenta con rutas de evacuación señalizadas y el personal del atractivo fue previamente capacitado para actuar en situaciones de riesgo.

El director de la corporación, Héctor Ramón Gutiérrez Rodríguez, explicó que desde la semana pasada, cuando iniciaron los trabajos de instalación en la feria, Protección Civil mantiene un monitoreo constante, además de realizar recorridos e inspecciones en las zonas consideradas de mayor riesgo.

"Buscamos que todas las áreas sensibles estén cubiertas. Contamos con un equipo de extintores y habrá personal capacitado dentro del inflable, distinguible por su uniforme con diferentes tipos de playera. También portarán un silbato para alertar si alguna persona presenta una lesión o algún malestar a causa de la aglomeración", detalló.

Gutiérrez Rodríguez señaló que dicho equipo será el primer respondiente ante cualquier situación al interior del atractivo. Además, Protección Civil tendrá personal apostado en el exterior, así como una ambulancia y dos paramédicos que brindarán servicio de martes a viernes de 4:00 a 23:00 horas, y sábados y domingos de 13:00 a 23:00 horas.

El funcionario confió en que no será necesario atender emergencias, pero reiteró que el despliegue se mantendrá para garantizar la seguridad de todas las familias que visiten Gravity Bounce.