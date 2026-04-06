Derrama económica de 70 millones en Coahuila durante Semana Santa

La temporada vacacional de Semana Santa generó una importante derrama económica en la Región Centro de Coahuila, donde se estima alcanzar hasta 70 millones de pesos, con un avance actual del 65 por ciento, informó Armando de la Garza, empresario y comisionado de turismo en la Cámara de Comercio.

El representante del sector destacó que durante la Semana Mayor se registró una importante afluencia turística, principalmente proveniente de Nuevo León, así como visitantes extranjeros que laboran en la entidad, particularmente en municipios como Saltillo y Ramos Arizpe, quienes arribaron a la región.

Detalló que entre los visitantes se identificaron turistas de origen italiano, alemán y asiático, vinculados a empresas establecidas en Coahuila, lo que fortaleció la actividad turística en diversos puntos.

De la Garza señaló que, aunque se preveía una ocupación hotelera del 35 por ciento en Monclova, la cifra superó expectativas al cerrar en un 65 por ciento, principalmente en hoteles de tres estrellas, debido a reservaciones de última hora de turistas que no encontraron hospedaje en Cuatro Ciénegas.

Afluencia turística en la región

En contraste, este destino turístico alcanzó una ocupación del 100 por ciento, al igual que sus parques recreativos, consolidándose como uno de los puntos más visitados durante estas fechas.

El empresario añadió que, pese a que el clima no será favorable en los próximos días, se espera mantener la llegada de visitantes. Asimismo, mencionó que muchos turistas acudieron con la intención de conocer el Río Mezquites, cuyo cierre por parte de autoridades federales, derivado de incumplimientos, generó incluso mayor interés entre los visitantes.