INE Coahuila instalará más de 4 mil casillas para elecciones

SALTILLO, COAH.- Durante la sesión ordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, se informó que los Consejos Distritales aprobaron el pasado 25 de marzo el número y la ubicación de las casillas que se instalarán en la entidad para la jornada electoral del próximo 7 de junio, en la que se renovará el Congreso del Estado. Con base en la Lista Nominal de Electores, que actualmente registra a 2 millones 478 mil 694 ciudadanas y ciudadanos, se avaló la instalación de un total de 4 mil 256 casillas, con el propósito de garantizar el acceso al voto en condiciones de cercanía, orden y eficiencia en todo el territorio estatal. Del total aprobado, 1,870 corresponderán a casillas básicas y 2,386 a casillas contiguas. Asimismo, se contempla la instalación de 15 casillas especiales, dirigidas a personas que se encuentren fuera de su sección electoral el día de la votación, así como 17 casillas extraordinarias, que serán ubicadas en zonas de difícil acceso para asegurar la cobertura total en la entidad. No obstante, durante la sesión también se dio a conocer que la cifra global de casillas podría alcanzar las 4 mil 288, ya que estos números podrían ajustarse ligeramente una vez que se cierre de manera definitiva la lista nominal en los primeros días de abril, tras concluir el proceso de entrega de credenciales para votar. Las casillas especiales estarán distribuidas estratégicamente en distintos puntos del estado, como centrales de autobuses, escuelas y centros comerciales. Se prevé su instalación en municipios clave: dos en la zona fronteriza, específicamente en Acuña y Piedras Negras; una en Sabinas, una en Cuatrociénegas y otra en San Pedro; además de cuatro en Torreón y tres en Saltillo, con el objetivo de facilitar el voto a ciudadanos en tránsito. Como parte de las innovaciones para este proceso electoral, en las casillas especiales se implementará el uso de urnas electrónicas. Cada una contará con tres dispositivos de este tipo, así como dos equipos de cómputo que permitirán consultar en tiempo real la lista nominal. Este sistema facilitará la verificación de la identidad de los votantes y determinará los cargos por los que pueden emitir su sufragio, dependiendo de su situación.