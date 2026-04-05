Refuerzan seguridad en áreas de turismo

SABINAS, COAH. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, autoridades estatales concluyeron el Operativo de Proximidad en distintos puntos turísticos de la Región Carbonífera, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región, Diego Garduño Guzmán.

El operativo busca garantizar la seguridad de los visitantes en la región.

El funcionario detalló que las acciones se llevaron a cabo en la presa Don Martín, ubicada en el municipio de Juárez, en el ejido Santa María en el municipio de San Juan de Sabinas y en Sabinas, donde se mantuvo presencia permanente de corporaciones de seguridad para brindar atención directa a turistas y familias.

Autoridades realizan recorridos preventivos en puntos turísticos clave.

Garduño Guzmán destacó que este operativo tuvo como prioridad fortalecer la cercanía con la ciudadanía mediante recorridos preventivos, orientación y vigilancia constante, lo que permitió generar un ambiente de tranquilidad y confianza entre los visitantes.

La estrategia de seguridad se implementa en coordinación con el gobierno estatal.

Asimismo, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en coordinación con la Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Fernández Montañez, con el propósito de reforzar el blindaje en toda la región.

El delegado subrayó que se trabaja de manera permanente para evitar incidentes y garantizar que las actividades recreativas se desarrollen en un entorno seguro, priorizando la convivencia familiar y el respeto a las tradiciones durante esta temporada.

Finalmente, reiteró el llamado a la población y visitantes a disfrutar de los atractivos de la Región Carbonífera con responsabilidad, con la certeza de que las autoridades se mantienen en alerta y operando las 24 horas para salvaguardar la integridad de todos.