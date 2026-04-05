Domingo de Resurrección: problemas de transporte público en Coahuila

Usuarios del transporte público municipal e intermunicipal enfrentaron largas esperas este domingo 5 de abril, luego de que por más de media hora no pasaran unidades en distintos puntos de la ciudad, dejando sin servicio a decenas de personas.

Largas esperas en el transporte público

La situación se registró en plena jornada del Domingo de Resurrección, cuando, debido al periodo vacacional, disminuyó la circulación de unidades, afectando principalmente a quienes necesitaban trasladarse por motivos laborales o personales.

Entre los puntos más afectados se encontró la parada ubicada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la de la Escuela Secundaria Técnica No. 1, donde usuarios reportaron tiempos de espera superiores a los 30 minutos.

Impacto en la comunidad

Algunos ciudadanos optaron por permanecer en las paradas pese al clima frío y lluvioso, confiando en que eventualmente pasaría alguna unidad, mientras que otros decidieron tomar taxis para poder llegar a tiempo a sus destinos.

Usuarios señalaron que este tipo de situaciones se vuelve recurrente durante periodos vacacionales, por lo que hicieron un llamado a mejorar la frecuencia del servicio, incluso en días de menor demanda, para evitar afectaciones a la ciudadanía.