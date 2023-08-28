Arranca Beto ciclo escolar

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez arrancó el ciclo escolar 2023-2024 entregando kits de productos escolares a los alumnos del Pueblo Mágico.

El Cabildo también asistió a distintos planteles del municipio para estar presentes en los honores a la bandera como parte de su compromiso cívico.

En la Secundaria General Venustiano Carranza el alcalde, Manuel Humberto Villarreal Cortez recibió un reconocimiento por parte de la institución y sociedad de alumnos, destacando las gestiones que ha hecho en favor de la educación así como los apoyos escolares durante todo el ciclo anterior.

En la Escuela Primaria Cesáreo Castro Villarreal el alcalde Beto Villarreal mencionó que el apapacho que los alumnos tuvieron por parte de los maestros para dar inicio al ciclo es muy motivante pues se decoraron aulas, foro y la entrada al plantel con globos de los colores del uniforme.

En cada evento educativo el alcalde les deseó el mejor de los éxitos además comentarles a alumnos y maestros que los seguirá apoyando como hasta el día de hoy, hizo la entrega de útiles, sumadas a las mochilas y bicicletas donadas la semana pasada por el banco Internacional de Alimentos, World Visión y el banco de Alimentos de México.