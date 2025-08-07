Imputados por homicidio calificado piden extensión de plazo

La defensa de Erick N y Ángel N, imputados por el delito de homicidio calificado en agravio de Jesús Alfredo Salayanda Reyes, solicitó una prórroga para la reapertura del plazo de investigación complementaria, dentro de la causa penal 0891/2022.

La audiencia se realizará en próximos días, el juez de la causa estableció una multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para las personas que no se presenten en futuras audiencias, a fin de garantizar la presencia de todas las partes.

Aún existen diligencias pendientes para integrar de manera completa la carpeta de investigación, lo que motivó la petición de ampliación del plazo.

De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público, existen entrevistas y declaraciones testimoniales que señalan directamente a Erick N como quien, a través de una videollamada, incitó a sus empleados a agredir físicamente a Jesús Alfredo. "Como va, párteles su madre, yo pago si algo les pasa", fue una de las frases que se ha atribuido al ahora imputado.

Como se recordará, el 7 y 8 de julio de 2022, se registró un intento de fuga al interior del Anexo Escudo de Salvación. Internos del centro habrían sido sorprendidos en su intento de escape, lo que provocó represalias por parte del personal del lugar, entre ellos "padrinos" y servidores.

El joven Jesús Alfredo Salayanda Reyes, señalado como uno de los que planearon la fuga, fue sometido a actos de tortura junto con otro interno de nombre Jonathan, quien resultó gravemente herido.

Poco después, se confirmó la muerte de Jesús Alfredo al interior del anexo, lo que derivó en el cierre inmediato del lugar por parte de las autoridades, así como la detención de los presuntos responsables, entre ellos Erick y Ángel.

La solicitud de prórroga será analizada por el juez, quien determinará el nuevo plazo para que el Ministerio Público y la defensa concluyan la investigación complementaria. En tanto, los imputados continúan su proceso en libertad con brazalete electrónico.