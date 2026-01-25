Museo del Desierto de Arturo González estará en Fan Fest 2026

SALTILLO, COAHUILA.- En preparación para la llegada de miles de aficionados al fútbol que visitarán México con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Museo del Desierto (Mude) anunció que contará con un espacio permanente dentro del Fan Fest que se instalará este verano en el Parque Fundidora de Monterrey.

El Museo del Desierto se prepara para el Mundial

El director del museo, el biólogo Arturo González González, explicó que este stand será una plataforma para acercar el patrimonio natural y científico del desierto a un público diverso, incluido el creciente número de visitantes internacionales que se esperan durante el torneo.

Este proyecto forma parte de una estrategia de difusión más amplia del museo, que ya ha tenido presencia en eventos de gran afluencia, como el Juego de Estrellas celebrado recientemente en Nuevo León.

González señaló que la intención es que quienes conozcan el museo se conviertan en voceros que recomienden la visita a otros, una forma de promoción que ha resultado eficaz para el recinto cultural.

Eventos nocturnos programados para 2026

Para 2026, el Mude también tiene programados varios eventos nocturnos bajo la marca "Noches de Linternas", entre ellos conciertos y actividades temáticas durante fechas como Halloween, el Mes de la Diversidad Sexual y el Día del Amor y la Amistad, con el objetivo de consolidar su oferta cultural y atraer a un público más amplio.

En suma, esta participación en el Fan Fest mundialista representa para el museo una oportunidad inédita para posicionar a Saltillo como destino cultural y turístico entre los millones de asistentes al acontecimiento deportivo.