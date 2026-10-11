Golpean a menor en intento de asalto en Saltillo

SALTILLO, Coah. - Un adolescente de 17 años resultó lesionado tras ser golpeado por varios sujetos que presuntamente intentaron asaltarlo junto con otro joven en la colonia Lomas de Zapalinamé, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 2:00 a. m., cuando ambos caminaban por la calle 27 hacia el bulevar Otilio González para tomar un taxi.

El ataque ocurrió en la madrugada mientras los jóvenes caminaban hacia un taxi.

De acuerdo con el reporte, seis hombres salieron de un terreno baldío, les cerraron el paso y les exigieron sus teléfonos celulares, carteras y otras pertenencias, además de amenazarlos de muerte.

Uno de los jóvenes logró escapar, mientras que el adolescente se resistió al atraco y fue golpeado hasta quedar tendido en el suelo.

Los agresores exigieron pertenencias y amenazaron a los jóvenes con muerte.

Después de la agresión, los presuntos responsables huyeron por las calles del sector y se ocultaron en la oscuridad.

El acompañante del menor solicitó ayuda al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica.

Vecinos piden mayor vigilancia tras el asalto en Lomas de Zapalinamé.

Ante lo ocurrido, vecinos del sector pidieron incrementar los rondines de vigilancia policial, al señalar que el terreno baldío ubicado sobre la calle 27 es utilizado como refugio por presuntos delincuentes.