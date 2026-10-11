Detienen a 841 gracias a las cámaras en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.— Con el apoyo del sistema de videovigilancia de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va del año se ha logrado la detención de 841 personas involucradas en 520 eventos delictivos distintos, informó el alcalde Javier Díaz González.

Durante la reunión ordinaria de seguridad, en la que participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, el edil destacó la efectividad del uso de tecnología en las labores de prevención y reacción, así como la articulación entre corporaciones para preservar la tranquilidad en la capital del estado.

"En el tema de seguridad lo que nos distingue es la coordinación con todas las instancias, esa es la base del éxito; vamos a seguir apretando en las áreas de oportunidad y aprovechar las herramientas tecnológicas a favor de la tranquilidad de las familias saltillenses", afirmó Díaz González.

El munícipe reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las acciones de seguridad en la ciudad y agradeció la colaboración permanente de las instituciones participantes.

De acuerdo con el Centro de Control y Comando C2, los dispositivos de monitoreo están desplegados en puntos estratégicos como vialidades principales, áreas comerciales y el Centro Histórico de Saltillo. Su uso ha permitido identificar en tiempo real la comisión de actos ilícitos y coordinar la intervención oportuna de los elementos policiales.

Díaz González anunció además que se trabaja en un proyecto de ampliación y modernización del Centro C2 para optimizar la capacidad operativa de vigilancia.

En la sesión estuvieron presentes mandos y representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Civil del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras instancias de seguridad y procuración de justicia.