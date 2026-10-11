Amenaza arroyo a familias registran desprendimientos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La erosión del arroyo La Encantada mantiene en riesgo a entre 10 y 14 familias de la colonia Analco, luego de que las lluvias recientes agravaran los desprendimientos de tierra y provocaran nuevos daños en la calle Chichén Itzá.

El reblandecimiento del terreno y la fuerza de la corriente han desgastado los márgenes del cauce, dejando expuestos los cimientos de viviendas ubicadas cerca del barranco y aumentando la preocupación por posibles derrumbes.

Lluvias aceleran los desprendimientos

Las precipitaciones recientes agravaron el desgaste de los márgenes del arroyo La Encantada. En la calle Chichén Itzá, una sección del terreno volvió a ceder debido al reblandecimiento del suelo.

Los desprendimientos dejaron al descubierto los cimientos de varias viviendas asentadas cerca del barranco, lo que mantiene la preocupación por la posibilidad de nuevos daños si continúan las lluvias.

Buscan definir obras de contención

El gobierno municipal busca coordinarse con Conagua para realizar estudios técnicos que permitan conocer las condiciones del cauce y establecer las medidas necesarias para atender el problema.

Debido a que el arroyo es de jurisdicción federal, la participación de la dependencia resulta necesaria para definir las obras que permitan controlar el flujo hídrico y reducir el avance de la erosión.

Hasta el momento, no se han precisado los plazos de ejecución ni las características de la infraestructura que podría construirse.