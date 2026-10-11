Homenaje a comerciantes por trayectoria y legado

SALTILLO, COAH.– La trayectoria de cuatro comerciantes vinculados con negocios emblemáticos de Saltillo fue reconocida durante la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico, organizada por la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C., con la asistencia de más de 250 personas.

La ceremonia se realizó el 9 de octubre y contó con la presencia del alcalde Javier Díaz González, representantes de organismos empresariales, comerciantes, empresarios e invitados especiales, entre ellos integrantes de CANACO Saltillo, CANIRAC y Ciudades Hermanas.

Reconocimientos a comerciantes destacados

Los reconocimientos destacaron décadas de trabajo, perseverancia y contribución al desarrollo económico y social de la ciudad, así como el papel de los establecimientos tradicionales en la identidad del Centro Histórico.

Los galardonados fueron Gilberto Martínez Fuentes, de Zapatería Victoria, quien recibió el reconocimiento póstumo; Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapatería Francis, distinguida por su perseverancia; Fernando Oyervides Rojas, de Tiendas y Blancos Yessica, reconocido por su mérito en el comercio, y Ramón Cortés Herrera, de JR Sombreros, por su trayectoria y legado.