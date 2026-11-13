Preparan refugio ante caravanas migrantes

El Ayuntamiento de Frontera se encuentra preparado para brindar atención a las caravanas de migrantes que pudieran pasar por el municipio, mediante albergue, alimentación y asistencia médica básica, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Atención a migrantes en Frontera

La edil señaló que Protección Civil y Bomberos mantienen activos los preparativos para atender a personas en situación de calle y migrantes que requieran apoyo durante su tránsito por la región.

Explicó que, a través del Operativo Abrigo, las corporaciones han realizado recorridos para identificar a personas vulnerables y trasladarlas a los refugios temporales, donde reciben alimento, cobijas y un espacio para pasar la noche.

Indicó que actualmente han identificado a varias personas en estas condiciones, entre ellas indigentes conocidos de la localidad, dos personas más en situación de calle, así como migrantes procedentes de El Salvador y tres personas originarias de Chiapas.

Operativo Abrigo en acción

Pérez Cantú aclaró que la mayoría de estas personas permanece de manera transitoria en el municipio, pues reciben atención temporal y posteriormente continúan su camino hacia otros destinos.

Destacó también el apoyo del albergue del padre Paulo Sánchez, que brinda alimento y hospedaje a migrantes, lo que representa un respaldo para las acciones municipales.

Sin embargo, aseguró que el Ayuntamiento mantendrá disponibles sus espacios para responder ante cualquier necesidad, principalmente con alojamiento por una o dos noches y alimentación.

Atención médica para migrantes

En cuanto a la atención médica, comentó que el municipio cuenta con médicos en distintas dependencias, además del apoyo de estudiantes de servicio social de la Universidad Durango, por lo que podrían proporcionar consultas básicas a quienes lo necesiten. En caso de requerir atención especializada, se valoraría la canalización correspondiente.