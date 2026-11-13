Morena solicita investigar intervención de Vicente Fox en elección 2006

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La dirigencia nacional de Morena solicitó formalmente a su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia para investigar la presunta intervención presidencial en los comicios federales de 2006.

La petición fue presentada el jueves 12 de noviembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la dirigente nacional del partido oficialista, Ariadna Montiel Reyes, quien acudió acompañada de legisladores encabezados por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila.

De acuerdo con el pronunciamiento partidista, la iniciativa surge tras las declaraciones difundidas en noviembre de 2026 por el expresidente Vicente Fox Quesada durante una entrevista con el periodista español Juan Luis Cebrián, en la que afirmó haber actuado para favorecer el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa.

En dicha conversación, Fox señaló textualmente que hizo posible la victoria de Calderón para impedir que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, aunque días después matizó sus palabras al asegurar que se refería al respaldo generado por los resultados de su gobierno y negó haber manipulado urnas.

Durante una conferencia de prensa en el recinto legislativo, Montiel Reyes calificó al exmandatario panista como un actor que admitió públicamente su intromisión en uno de los procesos electorales más disputados de la historia contemporánea de México.

La líder morenista aclaró que el objetivo de esta comisión legislativa no es abrir procesos penales ni judicializar el caso contra los exfuncionarios involucrados, sino documentar los hechos y dejar un precedente institucional que garantice la no repetición de prácticas que vulneren la equidad democrática.

Asimismo, vinculó el arribo de Felipe Calderón al Ejecutivo federal con el inicio de la estrategia de seguridad conocida como guerra contra el narcotráfico, señalando las consecuencias institucionales derivadas de aquella administración.

La propuesta legislativa cuenta con el respaldo previo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien días atrás se pronunció a favor de esclarecer los señalamientos sobre la elección celebrada el 2 de julio de 2006, considerada la contienda presidencial más cerrada en la historia moderna del país.

Según el cómputo final validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Calderón obtuvo 14 millones 916 mil 927 votos frente a los 14 millones 683 mil 96 sufragios alcanzados por López Obrador, postulado por la coalición Por el Bien de Todos, lo que representó una diferencia de 233 mil 831 votos, equivalente al 0.56 por ciento de la votación total.

Tras aquella jornada electoral, millones de simpatizantes encabezaron movilizaciones masivas bajo la demanda de un recuento total de boletas y mantuvieron un plantón durante casi siete semanas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

En su dictamen del 5 de septiembre de 2006, el TEPJF declaró válida la elección y otorgó la constancia de presidente electo a Calderón, aunque los magistrados asentaron expresamente en la resolución que las declaraciones y la propaganda gubernamental de Vicente Fox pusieron en riesgo la equidad y la libertad del sufragio, sin considerar que existieran elementos suficientes para anular los comicios.