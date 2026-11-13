Alejandro Manuel García Aguirre busca dinero para sepultar a su familia

En medio del dolor de haber perdido a cinco integrantes de su familia, Alejandro Manuel García Aguirre, de 18 años, enfrenta ahora otra difícil situación: conseguir el dinero necesario para trasladar y dar sepultura a su padre, su madrastra y sus tres hermanos menores de edad en Guachochi, Chihuahua.

El joven fue el único sobreviviente del accidente ocurrido la mañana del miércoles 11 de noviembre, cuando el tráiler Kenworth en el que viajaban seis integrantes de su familia volcó y se incendió sobre la carretera federal 30, en el tramo San Pedro-Cuatro Ciénegas, a la altura del kilómetro 122.

La tragedia cobró la vida de Adriel Olegario Loera, de 39 años; María, de 26, y los pequeños Guillermo, de cuatro años; Paola, de seis, y Ángel, de 11. Alejandro logró salir con vida del percance y presentó lesiones leves que no requirieron atención médica.

Sin embargo, sobrevivir al accidente significó enfrentar la pérdida de quienes viajaban con él y con quienes compartía su vida. Ahora, además del duelo, debe acompañar a sus familiares en la búsqueda de recursos para despedirlos dignamente.

Acciones de la familia para obtener apoyo

Tras conocer lo sucedido, sus abuelos paternos viajaron desde Guachochi, Chihuahua, hasta Cuatro Ciénegas para reunirse con su nieto y brindarle apoyo en estos momentos. Durante la tarde del miércoles lograron encontrarse con él, mientras los cuerpos de las cinco víctimas eran trasladados a una funeraria para los trámites correspondientes.

La familia enfrenta gastos de traslado y servicios funerarios que difícilmente puede cubrir por cuenta propia, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para reunir los recursos que permitan llevar los cinco cuerpos hasta su lugar de origen y darles sepultura.

Solicitud de ayuda a la comunidad

Quienes deseen sumarse a esta causa pueden realizar donativos a nombre de Yohana Portillo Acosta, mediante Mercado Pago, a la CLABE interbancaria 722960910562884474. También solicitaron compartir la petición de ayuda para que llegue a más personas y puedan cumplir con el propósito de regresar a sus seres queridos a Guachochi, donde esperan darles el último adiós.

Para Alejandro, el camino que comenzó como un viaje familiar terminó en una pérdida que cambiará su vida para siempre. Hoy, sus familiares buscan que la solidaridad de la gente les permita enfrentar los gastos y despedir juntos a las cinco víctimas en la tierra que los vio partir.