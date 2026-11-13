Trump propone a Tim Cook como nuevo director de Nvidia

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves 12 de noviembre que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería reemplazar a Jensen Huang al frente del fabricante de semiconductores Nvidia tras la renuncia del cofundador de la compañía.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense elogió la trayectoria de ambos ejecutivos del sector tecnológico y planteó el nombre del líder de Apple como la opción ideal para encabezar la firma de inteligencia artificial.

Trump escribió que, tras la dimisión de Huang —de quien destacó su labor al frente de la empresa—, solo existe un ejecutivo capaz de ocupar esa posición y mencionó directamente a Cook, resumiendo su propuesta con la frase de que una leyenda reemplazaría a otra.

Huang, de 63 años, presentó su renuncia con efecto inmediato este jueves a los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Nvidia, poniendo fin a una gestión de 33 años desde que cofundó la compañía en 1993.

En un comunicado oficial, la junta directiva agradeció sus contribuciones al desarrollo de la empresa y anunció el inicio inmediato de un proceso formal de búsqueda para designar a un director ejecutivo permanente.

De manera provisional, el directorio nombró a la directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, y designó por primera vez a un presidente independiente del consejo, cargo que asumió Harvey C. Jones.

La crisis corporativa en Nvidia

La salida de Huang se produjo en medio de una creciente crisis corporativa y de gobernanza tras revelarse múltiples relaciones extramatrimoniales, incluida una con la empresaria Alice Huang —señalada por agencias de inteligencia estadounidenses como presunta operadora vinculada a China— y otra con una alta ejecutiva que trabajaba bajo su supervisión directa en Nvidia.

El vínculo entre Trump y Huang se había estrechado desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca en enero de 2025, relación que incluyó la participación del empresario tecnológico en la comitiva oficial que acompañó al presidente estadounidense durante su viaje a China en mayo de 2026.

Antes de la controversia que derivó en su dimisión y en el retroceso bursátil de la compañía, la revista Forbes estimó en marzo de 2026 el patrimonio neto de Huang en 154 mil 800 millones de dólares, ubicándolo entre las diez personas más acaudaladas del mundo.

Hasta el cierre de la jornada del jueves, ni Tim Cook ni representantes corporativos de Apple o del consejo de administración de Nvidia habían emitido comentarios públicos sobre la sugerencia expresada por el mandatario estadounidense.