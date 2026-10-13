Frontera: Sara Irma Pérez Cantú alerta sobre señales de depresión y ansiedad

Tras registrarse un nuevo suicidio en la región, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, llamó a las familias a identificar señales de ansiedad y depresión, así como buscar atención profesional para prevenir situaciones de riesgo.

La edil señaló que el municipio cuenta con servicios de atención psicológica a través del DIF, el Centro Libre, el Centro Comunitario de la colonia Occidental y el programa Inspira, impulsado por Paola Rodríguez, donde se brinda apoyo a las personas que lo requieren.

Explicó que es importante que padres de familia y parejas estén atentos a cambios emocionales o conductuales que puedan advertir que alguien atraviesa por una situación difícil. "Si ven algún foquito rojo, algún foco de ansiedad, de depresión, pues sean conscientes de que hay que darle atención", expresó.

Pérez Cantú indicó que, dependiendo de cada caso, la persona puede requerir atención psicológica o psiquiátrica. Añadió que el Ayuntamiento puede orientar a quienes necesiten este último servicio y gestionar citas para facilitar el acceso a la atención especializada.

La alcaldesa reconoció que las dificultades emocionales deben atenderse oportunamente y pidió a la población no minimizar los problemas que enfrentan sus familiares o personas cercanas. "Todos somos muy importantes. La problemática que estamos viviendo cada uno, porque todos tenemos problemas, no es para tomar una decisión como quitarnos la vida; todo tiene solución menos la muerte", manifestó.

Reiteró que la Presidencia Municipal está disponible para orientar y apoyar a quienes atraviesen momentos complicados. También expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida, en particular a su esposa.

La funcionaria insistió en la importancia de acercarse a las instancias de apoyo cuando se detecten señales de alerta y no esperar a que la situación emocional se agrave.