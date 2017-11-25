Aumenta violencia infantil en Castaños

Castaños.-Se dispara violencia infantil en el municipio de Castaños, en una semana reportan tres casos de violencia a menores de entre 10 y 15 años de edad, por sus propios padres y en algunos casos por sus padrastros.

El pasado jueves cerca de las 11 de la mañana una jovencita de 14 años de edad fue golpeada por su padre en plena vía pública, el llamado de auxilio llegó ante Seguridad Pública Municipal, a donde acudieron los elementos para arrestar al señor Francisco Gerardo Inocencio Martínez de 42 años de edad, padre de la menor.

Los hechos ocurrieron en la colonia Colinas de Independencia durante la mañana de este jueves, al recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública detuvieron al padre golpeador y fue puesto tras las rejas.

Sin embargo el señor Francisco Inocencio Martínez no fue consignado, debido a que familiares allegados así como su propia esposa decidió otorgarle el perdón.

“Seguridad Pública no es una guardería” manifestó el director de Seguridad Pública Miguel Ángel Tapia, luego de que familiares de Inocencio Martínez, solicitaron la intervención para detener al salvaje padre, para posteriormente otorgarle el perdón y no denunciarlo.

El jefe policíaco destacó que en lo que va del año se han registrado cinco casos de violencia infantil, en su mayoría por padrastros, lamentablemente las parejas de estos golpeadores no interponen la denuncia correspondiente y deciden otorgar el perdón.

Por su parte la titular de Pronnif Mannet Martínez Martínez, aseguró tener conocimiento de los hechos registrados el pasado jueves en contra de una menor de edad, sin embargo no quiso dar detalles del caso.