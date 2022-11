Aumentan Municipios impuestos

SALTILLO, COAH.- Sin abundar en cuáles municipios son, la Diputada Guadalupe Oyervides detallo que son once los ayuntamientos que crearon nuevos impuestos, ello a pesar de la recomendación de no hacerlo para no afectar la economía de las familias.

"Son once municipios los que incrementarán sus impuestos locales, son nuevos gravámenes o multas que presentaron en sus leyes de ingresos, mismos que están siendo analizados de acuerdo a los criterios establecidos por la propia comisión", detalló la legisladora.

Oyervides reiteró que los diputados se encuentran en el análisis para aprobarlos, siempre y cuando tengan los argumentos para que puedan pasar; de lo contrario, las propuestas serán desechadas: "Cada municipio tiene que tener una exposición de motivos muy clara y muy fuerte para que existan estos nuevos impuestos, es un tema coyuntural, y la mayoría de estos nuevos impuestos han sido rechazados con los criterios que hemos tomado la comisión".

La Diputada del Partido Revolucionario Institucional expresó que si los municipios aplican de manera arbitraria el cobro de impuestos que no hayan sido autorizados dentro de sus reglamentos o en sus leyes de Procedimiento de Cobro de Multas, estarán incurriendo en un acto ilegal: "De ser así, lo que procede es una acción de inconstitucionalidad que podría derivar en un amparo, no contra los municipios, sino contra el mismo Congreso".

Finalmente, Guadalupe Oyervides dijo que ante un nuevo impuesto que no esté contemplado en la ley, los ciudadanos pueden ampararse contra los legisladores, porque fueron ellos quienes lo aprobaron; debido a eso, son cuidadosos en las peticiones de los Ayuntamientos, además de que en la mayoría no se ha tenido una exposición que avale el incremento.