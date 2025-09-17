Cabildo de San Buenaventura analizará presupuesto para el ejercicio fiscal 2026

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores dio a conocer que ya se presentó ante el cabildo el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, el cual contempla un aumento de cinco millones de pesos respecto al aprobado para este año.

"Ya se metió ante el cabildo el anteproyecto y en estos días se aprobará, es de 123 millones de pesos, cuando este 2025 fue de 118 millones de pesos, haciendo grandes sobras para los sambonenses", explicó el edil.

Javier Flores detalló que los recursos adicionales permitirán reforzar las acciones en materia de pavimentación, electrificación de comunidades y seguridad pública, rubros que serán prioridad durante el próximo año.

El anteproyecto aún deberá ser analizado y aprobado por el cabildo en próximas sesiones. En caso de ser avalado, representaría un incremento de poco más del 4% con respecto al presupuesto ejercido en 2025.

"Los temas prioritarios para el próximo año son la pavimentación, electrificaciones, además del tema de seguridad, que vamos a seguir reforzando", puntualizó el presidente municipal. Con este ajuste, la administración municipal busca dar continuidad a las obras de infraestructura y mejorar las condiciones de vida en los distintos sectores de San Buenaventura.