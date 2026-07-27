Conductor ebrio causa alarma al circular peligrosamente en libramiento Carlos Salinas

Un automovilista fue exhibido en redes sociales luego de ser captado cuando circulaba presuntamente en estado de ebriedad sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde estuvo a punto de provocar un accidente.

El video fue publicado por el usuario de Facebook Héctor Tess, quien grabó la unidad mientras avanzaba en zigzag después de pasar las vías del tren ubicadas a la altura del 105 Batallón de Infantería.

En la publicación escribió: "Como los gatos, tiene siete vidas", en referencia a las maniobras que realizó el conductor para evitar chocar.

Durante la grabación, Héctor Tess comentó: "Si van a tomar y vienen de las ferias, traten de concentrarse al manejar, porque este muchacho viene súper mal; iba a chocar, viene en zigzag desde San Buenaventura".

En las imágenes se observa un automóvil negro que, debido a la forma en que era conducido, golpeó con la parte izquierda de la carrocería el camellón central. Pese al impacto, el conductor logró reincorporarse al carril y continuó su trayecto.

La publicación generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes manifestaron su preocupación por el riesgo que representó la conducción del vehículo para otros automovilistas y solicitaron mayor vigilancia para evitar accidentes relacionados con el consumo de alcohol.