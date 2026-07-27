Herido en incendio es de Rancherías; piden apoyo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras el incendio registrado el pasado domingo en la colonia Villarreal, de Piedras Negras, donde dos personas sufrieron quemaduras de tercer grado, trascendió que una de las víctimas, Óscar Hernández Torres de 38 años, es residente de la comunidad de Rancherías, en el municipio de Múzquiz.

Debido a la gravedad de sus lesiones, amistades del afectado iniciaron un llamado a la solidaridad para recaudar recursos económicos que permitan apoyar a su familia.

De acuerdo con la información disponible, el siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Reina María II, en la colonia Villarreal, donde Óscar y Adriana Berenice resultaron con quemaduras en gran parte del cuerpo.

Ambos lesionados recibieron atención médica de emergencia en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", en Piedras Negras. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado de salud, fueron trasladados a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecen internados e intubados.

Familiares y amigos mantienen la petición de apoyo para contribuir con los gastos que enfrente la familia de Óscar Hernández Torres durante su proceso de atención médica.

Trascendió además que, Óscar se estableció en Piedras Negras con el objetivo de trabajar y sacar adelante a su familia.