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Coahuila

Protección Civil alerta por intenso calor y riesgo de golpes de calor en Ciudad Acuña

Autoridades exhortan a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y conocer los síntomas de esta emergencia médica.

Por Angel Garcia - 27 julio, 2026 - 05:06 p.m.
Protección Civil alerta por intenso calor y riesgo de golpes de calor en Ciudad Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Ante temperaturas que superan los 40 grados centígrados debido a la canícula, la Dirección de Protección Civil y Bomberos exhortó a la población a extremar precauciones para prevenir golpes de calor.

      Recomendaciones de Protección Civil

      El encargado del área de Clima de la corporación, Jesús Antonio Dávila, señaló que es fundamental que la ciudadanía conozca los síntomas de un golpe de calor para actuar de manera oportuna y reducir los riesgos para la salud.

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      Asimismo, recomendó a quienes acuden a cuerpos de agua recreativos buscar lugares con sombra para evitar la exposición prolongada a las altas temperaturas, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

      Importancia de la hidratación

      El funcionario agregó que el consumo de bebidas alcohólicas resulta contraproducente cuando se busca mantener una adecuada hidratación, por lo que exhortó a privilegiar el consumo de agua natural durante esta temporada de calor.

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