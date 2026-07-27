Incendio en Saltillo deja a tres familias sin hogar

SALTILLO, COAH.-Un incendio consumió tres tejabanes improvisados ubicados a la orilla de un arroyo en la colonia Lomas del Pedregal, en Saltillo, dejando sin hogar a tres familias.

El siniestro se registró alrededor de las 12:20 horas de este lunes, luego de que vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia sobre las llamas que avanzaban en construcciones elaboradas con madera, cartón y lámina, ubicadas sobre la calle Esmeralda.

El incendio consumió estructuras improvisadas en Lomas del Pedregal

De acuerdo con habitantes del sector, minutos antes del incendio se habría registrado una riña entre algunas personas que frecuentaban los tejabanes, lo que presuntamente habría provocado el inicio del fuego.

Elementos de Bomberos de la Estación 3 acudieron al sitio y realizaron labores para sofocar las llamas, que consumieron por completo las estructuras improvisadas y materiales acumulados en el área, entre ellos basura, llantas y maleza.

Durante las maniobras, los rescatistas evitaron que el incendio se extendiera hacia vehículos abandonados ubicados cerca de la zona afectada.

Bomberos evitaron que el fuego se extendiera a vehículos cercanos

Vecinos señalaron que no sería la primera ocasión en que se registran actos vandálicos en ese punto. Según sus testimonios, algunas personas utilizaban los tejabanes como refugio temporal y presuntamente realizaban actividades relacionadas con el consumo de sustancias y la quema de cobre.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales por la pérdida total de las estructuras.

Vecinos reportan actos vandálicos en la zona de los tejabanes

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.