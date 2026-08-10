Sari Pérez Cantú supervisa obras de infraestructura en Frontera

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó un recorrido de inspección para supervisar directamente los avances en importantes obras de infraestructura, acompañada por el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, asegurando que los trabajos cumplan con los más altos estándares de calidad.

En la colonia Jardines del Aeropuerto, sobre la calle Caoba, la edil revisó las labores de pavimentación. Se detalló que, tras reparar fugas en coordinación con SIMAS y superar los retrasos provocados por las lluvias, ya se colocó la base previa al tirado de la carpeta asfáltica, previendo su conclusión en un lapso de 15 días.

Asimismo, la presidenta municipal inspeccionó la rehabilitación integral del paso a desnivel en el puente Almadén-Soledad. En este punto, tras casi 25 años sin recibir mantenimiento, se ejecuta el perfilado del concreto antiguo, colocación de luminarias, resane, pintura y construcción de nuevas banquetas antes del recarpeteo final.

Estas acciones forman parte del plan estratégico para modernizar las vías de comunicación del municipio, garantizando transitar con mayor seguridad y brindando vialidades dignas que mejoren de manera significativa la movilidad y conectividad de los habitantes.

Finalmente, Pérez Cantú reafirmó su compromiso de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía para atender sus reportes de forma oportuna, asegurando que su administración continuará proyectando más obras prioritarias para el desarrollo integral de Frontera.