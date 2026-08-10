Jorge Piñones asume la coordinación de Mejora Coahuila

SALTILLO, Coah. - Jorge Alberto Piñones asumió la coordinación del programa Mejora Coahuila, tras la salida de Gabriel Elizondo, quien dejó el cargo para incorporarse como senador.

El nuevo titular señaló que esta responsabilidad representa un reto importante, por lo que se comprometió a trabajar de manera cercana con la población y mantener presencia en las distintas regiones del estado.

Piñones afirmó que inicia esta nueva etapa con el objetivo de responder a la confianza que le otorgó el gobernador Manolo Jiménez Salinas y fortalecer el programa social impulsado por la actual administración estatal.

"Arranco este trabajo muy agradecido con la oportunidad. Es una gran responsabilidad y vamos a estar trabajando muy fuerte en todas las regiones del estado para seguir fortaleciendo el gran programa del Gobernador", expresó.

Como parte de sus primeras definiciones al frente de Mejora Coahuila, destacó la labor que ha desarrollado el equipo del programa y reconoció su presencia permanente en las comunidades, así como la atención cercana a la ciudadanía.

El funcionario señaló que entre sus prioridades estará dar continuidad a las acciones emprendidas durante los últimos años y reforzar la estructura que dejó Gabriel Elizondo, con quien anteriormente estuvo al frente del programa.

"Me da mucho gusto llegar a esta gran familia. Mejora es un equipazo, hay pura gente echada para adelante y ustedes ya lo conocen, porque viene trabajando este programa desde hace algunos años", comentó.

Piñones aseguró que llega al cargo con entusiasmo y disposición para trabajar de manera coordinada con el equipo, con la intención de mantener y ampliar las acciones dirigidas a la población de Coahuila.

"Estoy muy contento de llegar a esta gran familia Mejora", finalizó.