Saltillo: Se planean presas de gaviones para mejorar la infiltración de agua

SALTILLO, Coah.- Entre 50 y 70 presas de gaviones podrían construirse el próximo año en la Sierra de Zapalinamé para favorecer la infiltración de agua al subsuelo y contribuir a la recarga del acuífero, informó Antonio Nerio Maltos, titular de Obra Pública de Saltillo.

El proyecto se encuentra en desarrollo técnico por parte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), mientras que aún no se define el monto de inversión ni quién estará a cargo de su ejecución.

Nerio Maltos explicó que las obras podrían ser realizadas por Aguas de Saltillo, la CEAS o el municipio, o mediante una combinación de recursos, dependiendo del origen del financiamiento.

El funcionario señaló que el Consejo de Aguas de Saltillo ya planteó la posibilidad de destinar recursos del organismo a proyectos de esta naturaleza, debido a que permiten la captación de agua y la recarga del acuífero.

También recordó que en años anteriores se utilizaron recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para obras similares.

Las presas de gaviones serían construidas de manera escalonada para disminuir la velocidad del agua durante las lluvias y favorecer su infiltración. Nerio Maltos aclaró que no se trata de obras de almacenamiento, sino de estructuras que permiten una retención temporal del agua.

El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y contar con su autorización antes de ser ejecutado.

La cantidad de presas dependerá del presupuesto disponible. El funcionario explicó que una de las ventajas de este tipo de obras es que el proyecto puede ajustarse a los recursos autorizados: un mayor presupuesto permitiría construir más estructuras y uno menor reduciría su número.

Como antecedente, Nerio Maltos recordó que en años anteriores se ejecutaron proyectos por alrededor de 40 millones de pesos que contemplaban aproximadamente 70 presas de gaviones, aunque no todas tenían las mismas dimensiones.

Las estructuras proyectadas para Zapalinamé buscan contribuir a la recarga de los pozos que abastecen a Saltillo. Sin embargo, el funcionario indicó que todavía no es posible determinar cuánto volumen de agua podría infiltrarse, debido a que el resultado depende de las lluvias.

Actualmente, dijo, deben estar funcionando más de 60 presas de gaviones en Zapalinamé.

Respecto al mantenimiento, señaló que es conveniente realizar al menos una revisión anual para valorar su estado y retirar los sedimentos acumulados. Después de lluvias intensas o tormentas derivadas de huracanes, agregó, las revisiones deben efectuarse con mayor frecuencia.

Nerio Maltos recordó que años atrás quedó pendiente un proyecto de presas de gaviones que había sido preautorizado por el Comité del Impuesto Sobre Nómina. En ese momento también se contempló una partida para el arroyo del Cuatro Bajo, pero no fue posible avanzar debido a la liberación de predios.

Actualmente, indicó, la liberación de esos terrenos presenta un avance importante y los proyectos están en proceso de actualización.

El funcionario estimó que el próximo año podría comenzar la construcción de las nuevas presas de gaviones, aunque todavía no existe una definición sobre la inversión ni sobre el número definitivo de estructuras.

La proyección actual es construir entre 50 y 70 presas, cifra que estará sujeta al presupuesto y a las autorizaciones correspondientes.