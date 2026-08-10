Javier Díaz González entrega obras de pavimentación en Saltillo

Saltillo, Coah.- Al entregar obras de pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos, el alcalde Javier Díaz González aseguró que en su gobierno se trabaja todos los días para llevar beneficios a la población de los diferentes sectores de Saltillo.

Díaz González apuntó que en esta misión es fundamental el apoyo que se recibe y el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se invertirán este año 300 millones de pesos en obras sociales para la capital de Coahuila.

"En Saltillo trabajamos todos los días para acercar programas y acciones que atiendan las principales necesidades de las familias, impulsen su bienestar y generen más oportunidades de desarrollo con una mejor calidad de vida", afirmó el presidente municipal.

Díaz González aseguró que en su gobierno seguirá el trabajo de escuchar a la ciudadanía para atender sus necesidades a través de programas y obras que brinden un mayor bienestar social.

El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la labor que realiza el alcalde Javier Díaz González con programas y obras que son de beneficio real para la ciudadanía.

"Felicito al alcalde Javier Díaz González por cumplirle a Saltillo con hechos y no solo con palabras; tenemos a un alcalde que se caracteriza por la cercanía con la gente y así vamos a seguir trabajando de manera coordinada", señaló el legislador federal.

El regidor y diputado local electo, Eduardo Medrano Aguirre, se sumó al reconocimiento al alcalde Javier Díaz González por concretar este tipo de obras que son de mucho beneficio para la gente.

"Así como hoy tocó el turno a la colonia Postal Cerritos, así vemos al alcalde Javier Díaz González todos los días arrancando o entregando obras sociales en los diferentes sectores de la ciudad", apuntó Medrano Aguirre.

El director de Infraestructura y Obra Pública en el Gobierno Municipal, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer los detalles de la obra que se entregó en la colonia Postal Cerritos.

Dijo que se realizó la pavimentación de las calles Álamo y Timbre del mencionado sector, sobre una longitud total de 350 metros lineales, en los que se realizó el trazo, nivelación del terreno, cordones cuneta, base hidráulica y colocación del asfalto.

Adicionalmente, se hizo una obra complementaria de introducción de drenaje sanitario en una extensión de 105 metros lineales. Nerio Maltos dijo que en ambas obras, la de pavimentación y la de drenaje sanitario, la inversión fue de poco más de 3 millones de pesos.

En representación de quienes habitan ese sector, la señora Marisol Sánchez Delgado compartió que esta obra representa mucho para la colonia, ya que mejora la movilidad para llegar a sus actividades cotidianas.

En el evento también estuvieron presentes la síndica y diputada electa, María del Mar Arroyo Peart; el coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones Arsuaga; los regidores Eduardo Morelos Jiménez y Mario Mata Quintero; el coordinador de sector, Leonardo Jiménez Camacho; la beneficiaria María Díaz Rodríguez; funcionarios municipales, así como vecinas y vecinos de Postal Cerritos.