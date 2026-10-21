Avanza obra de agua potable en Guadalupe Borja, Frontera

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido de supervisión en la colonia Guadalupe Borja, donde verificó el avance de los trabajos de modernización de la red hidráulica en la calle Gabriel Calzada, obra que atiende un rezago de más de 50 años en el suministro de agua potable del sector.

Durante el recorrido estuvo acompañada por el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, quien verificó la sustitución de 700 metros lineales de tubería de 2.5 a 4 pulgadas y 101 tomas domiciliarias. La edil saludó a cada una de las personas que salieron a dialogar con ella, reafirmando su compromiso de supervisar personalmente cada proyecto para garantizar que los trabajos se ejecuten con la calidad que las familias merecen.

Los vecinos del sector expresaron su agradecimiento por una obra largamente esperada. "Teníamos 50 años y nunca habían cambiado nada, hasta que llegó la alcaldesa Sari Pérez Cantú", señaló la señora Rebeca Rodríguez, vecina de la colonia.

"Estamos haciendo una supervisión de obra y vamos muy bien, con estos trabajos vamos a lograr que las familias de este sector tengan mejor calidad en el servicio del agua. Sabemos que va a haber algunos inconvenientes en lo que se está trabajando pero el resultado lo veremos muy pronto y valdrá la pena", enfatizó la alcaldesa.

Sari Pérez reiteró que su administración continuará trabajando cerca de la gente, en los sectores que más lo necesitan: "Estamos avanzando con estas obras que a lo mejor no son de impacto visual, pero sí mejoran la calidad de vida de las y los fronterenses."

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de modernizar la infraestructura hidráulica y garantizar servicios de agua potable de calidad para todas las familias, con la presencia cercana y el seguimiento puntual que caracterizan a esta administración para seguir avanzando con orden y rumbo.