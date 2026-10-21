PRI Saltillo lanza concursos de altares de muertos y catrinas

SALTILLO, Coah. - El PRI Saltillo convocó a la ciudadanía a participar en sus concursos de altares de muertos y pasarela de catrinas y catrines, que repartirán una bolsa de 20 mil pesos en premios.

Las actividades se realizarán el martes 3 de noviembre en la explanada del partido, frente a la plaza de las Ciudades Hermanas, a partir de las 6 de la tarde, con el objetivo de promover las tradiciones mexicanas y la convivencia familiar.

Durante la presentación de la convocatoria, los organizadores aclararon que la participación está abierta a toda la población, sin necesidad de pertenecer al PRI. La inscripción será gratuita y podrán registrarse personas a partir de los 16 años.

La fecha límite para inscribirse será el viernes 30 de octubre. Los interesados podrán solicitar su registro mediante un mensaje directo a las redes sociales del partido o acudir a sus oficinas.

La bolsa de 20 mil pesos se distribuirá entre los ganadores de ambos concursos. En cada categoría se entregarán 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercero.

Los participantes podrán competir en la elaboración de altares de muertos o en la pasarela de catrinas y catrines, actividades que, de acuerdo con los organizadores, han ganado aceptación entre las familias saltillenses.

La convocatoria contempla un límite de 35 participantes para la pasarela de catrinas y catrines, por lo que se exhortó a los interesados a realizar su registro con anticipación.

En el caso del concurso de altares de muertos, el montaje podrá realizarse el martes 3 de noviembre, de las 9:00 a las 15:30 horas.

Los organizadores señalaron que este será el horario disponible para preparar los altares antes de las actividades programadas en la explanada del PRI Saltillo.

Además de la competencia, la iniciativa busca reunir a familias y asistentes en torno a las tradiciones del Día de Muertos, mediante la exhibición de altares y la pasarela de catrinas y catrines.