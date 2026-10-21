Saltillo: joven de 18 años causa accidente múltiple al dormir al volante
El accidente ocurrió en el bulevar Saltillo, entre el periférico y la calle Reynosa, mientras el joven se dirigía al Tecnológico.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
SALTILLO, Coah. - Un joven de 18 años, identificado como Eliasir, presuntamente dormitó al volante y provocó un accidente múltiple la mañana de este miércoles en el bulevar Saltillo, entre el periférico y la calle Reynosa.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se dirigía al Tecnológico cuando perdió el control de su automóvil Fiat y se impactó contra un poste de concreto.
Tras el choque, otros vehículos que circulaban detrás colisionaron por alcance, lo que dejó cuantiosos daños materiales. Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.