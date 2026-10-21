Contactanos
Coahuila

Saltillo: joven de 18 años causa accidente múltiple al dormir al volante

El accidente ocurrió en el bulevar Saltillo, entre el periférico y la calle Reynosa, mientras el joven se dirigía al Tecnológico.

Por Marco Juarez - 21 octubre, 2026 - 05:20 p.m.
Saltillo: joven de 18 años causa accidente múltiple al dormir al volante
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SALTILLO, Coah. - Un joven de 18 años, identificado como Eliasir, presuntamente dormitó al volante y provocó un accidente múltiple la mañana de este miércoles en el bulevar Saltillo, entre el periférico y la calle Reynosa.

       

      De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se dirigía al Tecnológico cuando perdió el control de su automóvil Fiat y se impactó contra un poste de concreto.

       

      Tras el choque, otros vehículos que circulaban detrás colisionaron por alcance, lo que dejó cuantiosos daños materiales. Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados