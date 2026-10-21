Expo Coahuila abre oportunidades para restaurantes en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La apertura de Expo Coahuila representa nuevas oportunidades de negocio para la industria restaurantera, tanto por la realización de eventos empresariales y espectáculos como por la posibilidad de organizar festivales gastronómicos, afirmó Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Coahuila.

El dirigente señaló que más de 15 restaurantes y restaurantes-bar participaron durante el primer fin de semana de actividades en el recinto, donde reportaron buenos resultados en consumo y afluencia de clientes.

Destacó que el espacio puede beneficiar a establecimientos de diferentes categorías, desde restaurantes de alta cocina hasta negocios de comida rápida y unidades móviles de tacos y hamburguesas.

García consideró que Expo Coahuila ofrece condiciones para ampliar la participación del sector en eventos de gran formato y diversificar la oferta gastronómica para visitantes de distintas edades.

El representante empresarial también destacó que la actividad económica comienza a mostrar señales de recuperación en la región, luego de que los primeros tres trimestres de 2026 resultaran más complicados para la industria.

Explicó que algunas empresas de la industria automotriz han comenzado a contratar personal y que ya se observan pedidos importantes previstos para 2027, indicadores que, dijo, contribuyen a mejorar las expectativas económicas.

Esta tendencia también se refleja en los restaurantes, donde ya reciben solicitudes para posadas y reuniones de fin de año. García recordó que, durante el mismo periodo de 2025, algunos establecimientos todavía no tenían peticiones para este tipo de celebraciones.

Asimismo, mencionó que algunos negocios han registrado mayor actividad mediante servicios de catering para atender visitas de extranjeros en la región.

Con estos indicadores, el presidente de CANIRAC Coahuila estimó que el sector podría cerrar 2026 en mejores condiciones que el año anterior, aunque consideró necesario observar el comportamiento de la economía para anticipar el panorama de 2027.

Sobre el impacto de Expo Coahuila, explicó que las empresas han comenzado a considerar el recinto para sus eventos de diciembre, lo que abre oportunidades para los restaurantes que participan en la preparación y venta de alimentos.

Agregó que, durante la última década, el formato de las celebraciones ha evolucionado de las tradicionales cenas-baile hacia eventos centrados en espectáculos, donde los alimentos suelen ofrecerse de manera práctica.

En cuanto a los resultados del primer fin de semana, García destacó que la afluencia comenzó desde el mediodía y que el domingo acudieron numerosas familias con niños y otros integrantes de sus hogares.

De acuerdo con sus estimaciones, el consumo promedio por persona alcanzó mil 500 pesos en los establecimientos de alimentos y mil pesos en los restaurantes-bar.

Añadió que algunos restaurantes con dos niveles tenían capacidad para aproximadamente 400 personas, mientras que otros podían recibir entre 150 y 200 comensales, lo que, consideró, refleja el potencial económico de estos eventos.

Respecto a la posibilidad de ampliar la duración de las actividades en el recinto, señaló que será necesario evaluar la respuesta del público. Indicó que algunas fechas con espectáculos registraron localidades agotadas antes de su realización.

Finalmente, reiteró que existe disposición para aprovechar Expo Coahuila con festivales gastronómicos y otras actividades que impulsen el consumo y fortalezcan la identidad culinaria de Saltillo y la región.