Frontera: Ayuntamiento planea rehabilitación de plaza Francisco Villa

La plaza Francisco Villa, ubicada en la colonia Borja, será rehabilitada como parte de los proyectos de recuperación de espacios públicos que prepara el Ayuntamiento de Frontera, informó Orlando Plaza, regidor de Obras Públicas.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja en la elaboración de los planos y el presupuesto de la obra, debido a que se trata de uno de los espacios públicos más grandes del municipio y requiere un catálogo amplio de conceptos para determinar los trabajos que se realizarán.

Señaló que, una vez que esté definido el proyecto, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dará a conocer los detalles de esta intervención, que atenderá las necesidades de los habitantes del sector.

Acciones de la autoridad

Plaza adelantó que también se conformarán comités de obra para involucrar a los vecinos en la toma de decisiones y conocer qué tipo de mejoras consideran prioritarias para la plaza.

Explicó que la intención es que los habitantes participen y lleguen a acuerdos sobre las condiciones que deberá contemplar la rehabilitación, ya sea la instalación de juegos, mejoras generales o adecuaciones en las distintas áreas.

Como ejemplo, mencionó los trabajos que se realizan en la plaza principal de la colonia 10 de Mayo, donde los propios vecinos participaron en la selección de las necesidades que debía atender el proyecto.

Detalles confirmados

Por ello, hizo un llamado a los habitantes de la colonia Borja para que se involucren en la planeación de la obra y participen en las reuniones que se convocarán junto con las autoridades municipales.

El regidor indicó que la rehabilitación de la plaza Francisco Villa forma parte del programa de recuperación de espacios públicos que se desarrolla en distintos sectores de Frontera, con trabajos en canchas de usos múltiples, plazas y áreas de convivencia familiar.