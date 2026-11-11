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Coahuila

Seguridad en Frontera: operativo especial durante el Buen Fin

Se destinarán ocho unidades y entre 15 y 20 elementos para la vigilancia en Frontera.

Por Azucena Tenorio - 11 noviembre, 2026 - 04:17 p.m.
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      Un operativo especial de vigilancia se implementará en Frontera durante el Buen Fin, con presencia de elementos en zonas comerciales, bancos y establecimientos de mayor afluencia, informó el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez.

      El funcionario explicó que el dispositivo se realizará en coordinación con corporaciones estatales y la Fiscalía, además de la Policía Preventiva Municipal, con el propósito de reforzar la seguridad de los consumidores y comerciantes durante el periodo de promociones.

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      El operativo de vigilancia se coordinará con la Policía Preventiva Municipal y la Fiscalía.

      Detalló que se destinarán ocho unidades para atender reportes ciudadanos y realizar recorridos de vigilancia, mientras que entre 15 y 20 elementos efectuarán labores pedestres en los principales puntos comerciales.

      Se destinarán ocho unidades y entre 15 y 20 elementos para la vigilancia en Frontera.

      Indicó que la presencia policial se concentrará principalmente en la zona Centro, así como en los establecimientos de mayor tamaño y áreas donde se ubican instituciones bancarias y cajeros automáticos.

      La seguridad se enfocará en la zona Centro y en establecimientos de gran afluencia.

      Señaló que los elementos a pie mantendrán proximidad con la ciudadanía para atender cualquier situación o reporte que pudiera presentarse durante las jornadas de compras.

      Por otra parte, Gabriel Vázquez informó que hasta el momento Seguridad Pública no tiene reportes de nuevos intentos de extorsión, ni a través del sistema de emergencias 911 ni directamente ante la corporación municipal.

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