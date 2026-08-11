Llevarán al Senado propuestas para atender crisis de AHMSA

Saltillo, Coah. - Azucena "N" permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso en su contra por su probable participación en el homicidio doloso de Johan, ocurrido el pasado 9 de agosto.

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 1500/2026, el Ministerio Público presentó ante la jueza de control diversos elementos incorporados a la carpeta de investigación, entre ellos los testimonios de al menos tres personas que habrían presenciado la agresión.

Testimonios sobre el ataque

Según lo expuesto por la representación social, los testigos afirmaron que Johan se encontraba en condiciones que le impedían defenderse cuando ocurrió el ataque.

La defensa de Azucena "N", quien mantenía una relación sentimental con la víctima y además es madre de su hijo, pidió que la imputada sea sometida a una valoración psicológica por parte de un especialista.

Solicitud de evaluación psicológica

El objetivo de dicha evaluación, explicó la defensa, sería establecer si Azucena habría sido víctima de algún tipo de violencia por parte de Johan.

Será el próximo sábado 15 de agosto cuando se determine la situación jurídica de la imputada, durante la audiencia de vinculación a proceso programada para las 11:00 horas.