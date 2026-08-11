Respaldan regulación de celulares y redes sociales en escuelas

SALTILLO, COAH. — La diputada de Morena, Magaly Hernández, respaldó el proceso de consulta impulsado a nivel nacional para analizar la regulación del uso de celulares, plataformas digitales y redes sociales, particularmente entre niñas, niños y jóvenes.

La legisladora destacó la importancia de que, antes de establecer nuevas disposiciones, se escuche a quienes forman parte de las comunidades escolares, como maestros, padres de familia y estudiantes.

Informó que el próximo 19 de agosto participará en el foro correspondiente a la región Noroeste, que tendrá como sede el estado de Nuevo León, donde se recogerán propuestas relacionadas con el uso responsable y seguro de la tecnología.

Hernández recordó que, desde hace aproximadamente año y medio, presentó en el Congreso de Coahuila un punto de acuerdo para abordar el uso excesivo de dispositivos móviles dentro de las escuelas, al considerar que se trata de una problemática que actualmente requiere atención a nivel nacional.

Ante las críticas que han señalado que la propuesta federal podría representar una forma de censura, la diputada rechazó esa interpretación y afirmó que el objetivo es regular el uso de la tecnología para reducir riesgos y proteger a los menores.

Señaló que las niñas, niños y adolescentes deben contar con información suficiente para identificar los peligros que pueden enfrentar cuando utilizan de manera inadecuada las plataformas digitales y las redes sociales.

"Lo que se busca es que los niños sepan, conozcan el peligro que existe cuando no se utiliza una plataforma digital como debe de ser", sostuvo.

La morenista explicó que los foros permitirán incorporar las experiencias y propuestas de distintos sectores antes de definir el contenido de la iniciativa, incluyendo también a estudiantes de nivel medio superior.

Indicó que, una vez concluido el proceso de consulta y de concretarse una propuesta a nivel nacional, corresponderá posteriormente a los congresos estatales analizar las modificaciones necesarias para armonizar sus respectivas legislaciones.

Hernández consideró que escuchar a la comunidad educativa será fundamental para establecer reglas que permitan aprovechar los beneficios de la tecnología sin dejar de atender los riesgos que representa su uso inadecuado entre menores.