Los ejidos 8 de Enero y La Cruz requieren atención en materia de bacheo, por lo que el Ayuntamiento de Frontera busca incorporar sus necesidades a los trabajos de rehabilitación de vialidades que se desarrollan en el municipio.

Atención a ejidos en Frontera

Raúl Cárdenas Leija, director de Fomento Agropecuario, informó que ya se planteó a la alcaldesa la importancia de dar prioridad a estas comunidades rurales, donde también existen necesidades de mantenimiento en sus caminos y calles.

Explicó que, aunque los últimos programas municipales ya fueron cerrados, la dependencia continúa dando seguimiento a las peticiones de los ejidos y mantiene coordinación con otras áreas para atender asuntos relacionados con obra pública, alumbrado y servicios básicos.

Bacheo y necesidades de las comunidades

Señaló que anteriormente se atendieron necesidades de alumbrado público en las comunidades rurales y ahora buscan avanzar en otros pendientes, principalmente en infraestructura vial.

El funcionario indicó que los trabajos de bacheo que se pusieron en marcha en el municipio representan una oportunidad para gestionar que las comunidades rurales también sean consideradas, pues sus habitantes enfrentan necesidades similares a las de la zona urbana.

Cárdenas Leija agregó que Fomento Agropecuario mantiene comunicación con los representantes de los ejidos para conocer sus principales requerimientos y canalizarlos ante las dependencias correspondientes.

Seguridad en las comunidades rurales

En cuanto a la seguridad en las comunidades, aseguró que hasta el momento la dirección no ha recibido reportes de robos de ganado o animales, aunque mantienen el contacto con los habitantes para conocer cualquier situación que requiera atención.

Finalmente, mencionó que entre las comunidades más alejadas se encuentran algunos ejidos ubicados hacia los sectores norte y sur del municipio, donde también se mantiene el seguimiento a las necesidades de sus habitantes.