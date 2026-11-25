Con el inicio de las celebraciones decembrinas y el incremento en el uso de pirotecnia, Protección Civil de Frontera reforzará los recorridos de vigilancia en las colonias para prevenir accidentes y evitar el manejo inadecuado de estos artefactos, principalmente durante las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe.

Felipe Cano, coordinador de Protección Civil municipal, informó que la dependencia mantendrá operativos en distintos sectores, especialmente durante las tardes y noches, cuando aumenta el uso de cohetes y otros productos explosivos por las celebraciones religiosas y reuniones familiares.

Explicó que los recorridos se realizarán principalmente después de las 16:00 o 17:00 horas, debido a que en ese horario suelen incrementarse las detonaciones de pirotecnia en las colonias.

El funcionario señaló que, aunque existe restricción sobre el uso de estos artefactos, durante diciembre es común que algunas personas recurran a ellos para acompañar festejos, peregrinaciones y celebraciones particulares, por lo que se mantendrán atentos para prevenir situaciones de riesgo.

Advirtió que el manejo de pirotecnia puede provocar quemaduras, lesiones en manos y otras partes del cuerpo, además de incendios cuando los artefactos se utilizan cerca de viviendas, vehículos, instalaciones eléctricas o materiales inflamables.

También representa un riesgo para menores de edad, quienes en ocasiones manipulan cohetes sin conocer el peligro que implican o sin la supervisión adecuada de un adulto.

Cano agregó que Protección Civil brindará acompañamiento preventivo a los grupos religiosos que soliciten apoyo para sus peregrinaciones, particularmente durante las actividades relacionadas con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre.

La intención es mantener vigilancia en los recorridos y atender cualquier situación que pudiera representar un peligro para los participantes o las personas que se encuentren en las inmediaciones.

El coordinador exhortó a la población a evitar el uso de pirotecnia y colaborar con las medidas preventivas, pues una detonación puede convertirse en un accidente cuando no se toman las precauciones necesarias.

Asimismo, pidió a los padres de familia evitar que niñas y niños manipulen estos productos, ya que incluso los artefactos aparentemente pequeños pueden ocasionar lesiones de consideración.

Protección Civil mantendrá presencia en distintos sectores durante la temporada decembrina, con el propósito de reducir riesgos y procurar que las celebraciones se desarrollen sin incidentes.