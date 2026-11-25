Luego de que se difundieran en redes sociales imágenes sobre las condiciones en las que habita una adulta mayor, el DIF de Frontera logró contactar a sus familiares y establecer un compromiso para garantizar su atención y cuidado.

Karen Cadena, directora del organismo, informó que se trata de María Luisa, de 82 años, conocida como "Lichita", quien cuenta con un diagnóstico de demencia y cuya situación fue expuesta públicamente debido a las condiciones de su domicilio.

Explicó que, después de realizar las investigaciones correspondientes para localizar a sus familiares, el martes se llevó a cabo una reunión de conciliación en las instalaciones del DIF, a la que acudieron aproximadamente seis personas, entre hermanos y sobrinos de la adulta mayor.

Cadena detalló que María Luisa es viuda y no tiene hijos, por lo que se buscó establecer acuerdos con sus familiares más cercanos para que asuman la responsabilidad que les corresponde en su cuidado.

Como parte del compromiso, los familiares comenzarán los trámites para gestionar su ingreso a un asilo, proceso en el que el DIF brindará acompañamiento, seguimiento y orientación.

Acciones de la autoridad

La directora señaló que este tipo de intervenciones se realizan cuando, durante los recorridos o a través de reportes ciudadanos, detectan a personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad y localizan familiares que pueden hacerse cargo de ellas.

Indicó que, cuando se confirma la existencia de familiares cercanos, el organismo procura convocarlos a reuniones para conciliar y establecer responsabilidades, con el objetivo de proteger la integridad y garantizar una atención digna a las personas mayores.