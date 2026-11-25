Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; a 25 de noviembre de 2026.- Desde el Pueblo Mágico de Múzquiz, en la región Carbonífera de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó su Tercer Informe de Resultados ante las y los ciudadanos de todas las regiones de la entidad, donde destacó que, a la mitad de su gestión y gracias al trabajo en equipo y coordinado entre todas y todos, su gobierno le sigue entrando con todo para que Coahuila sea el mejor estado para vivir en México.

El mandatario estatal estructuró su informe ciudadano al destacar los logros y avances que, gracias al trabajo en equipo y coordinado entre todas y todos, se han obtenido en siete grandes ejes: Seguridad; Mejora; Grandes Obras; Inspira – Educación; Desarrollo Económico y Rural; DIF y Salud; y Turismo.

Seguridad en Coahuila

En el eje de Seguridad, Manolo Jiménez reiteró que este tema es lo más importante para Coahuila y que, trabajando con voluntad y coordinación, se ha hecho una inversión histórica; dio a conocer que este año se destinaron cuatro mil 500 millones de pesos al rubro de seguridad, y que en lo que va de la administración suman 12 mil millones de pesos.

Informó que se han construido 18 cuarteles, cinco arcos de seguridad carreteros y centros de inteligencia y vigilancia. Además, se han instalado más de mil nuevas cámaras, se han entregado 568 patrullas, unidades tácticas y mambas blindadas; se ha equipado a los elementos con armamento y equipo, y se ha invertido en la profesionalización y en mejorar sueldos y prestaciones de las policías.

Hoy se cuenta con 860 Puntos Violeta en las cinco regiones, y Coahuila es el estado con más Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres; y Coahuila es el estado donde las mujeres se sienten más seguras en este país.

"Hoy quiero reiterar, fuerte y claro, el compromiso de este gobierno con todas las mujeres, niñas y adolescentes de Coahuila: que vivan libres de violencia, y con más y mejores oportunidades para desarrollarse y tener una vida plena", expresó.

Jiménez Salinas destacó que en este 2026, por primera vez en la historia desde que existe la medición de la encuesta ENVIPE del INEGI, Coahuila es el estado más seguro de México.

Añadió que Coahuila tiene una de las tasas de homicidios más bajas del país, y que el cien por ciento de ellos están resueltos.

"Aquí mandan las instituciones, aquí el que la hace la paga, aquí hay cero tolerancia para los delincuentes y cualquiera que atente contra la paz y la tranquilidad de nuestras familias", afirmó.

En ese sentido, expresó su agradecimiento por este gran trabajo en equipo en materia de seguridad a todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno que laboran día con día por mantener a Coahuila blindado, en orden y en paz.

Avances en infraestructura y programas sociales

Al informar sobre los avances y resultados de la estrategia Mejora, destacó que con el gran proyecto "En Equipo le Entramos", se tiene una inversión conjunta con las y los alcaldes de tres mil millones de pesos para mejorar los servicios públicos en los 38 municipios, con obras de agua, drenaje, pavimento, bacheo, alumbrado, embellecimiento urbano y mejora de escuelas.

Mencionó que con el programa de escrituración se ha beneficiado a nueve mil familias con un ahorro de hasta 90 por ciento. Además, con los 50 programas sociales se beneficia a más de 500 mil familias.

Se apoya a los jóvenes y mujeres emprendedores con estímulos económicos y microcréditos a tasa cero, y con el programa de empleo temporal se beneficia a cuatro mil 500 personas en 19 municipios.

"Hoy Coahuila es uno de los cinco estados con menos pobreza en todo el país", destacó.

Dentro del eje de Grandes Obras, Manolo Jiménez dio a conocer que en tres años se invirtieron casi seis mil millones de pesos en obras en todas las regiones del estado que fueron compromisos de campaña y que ha estado cumpliendo.

Informó que en este 2026, en la región Sureste se entregó la modernización de la carretera a Derramadero y la construcción del bulevar Las Torres; y que se avanza en el puente de Misión Cerritos; el bulevar Francisco Villalobos, en Saltillo; y el tramo Cedros-Vito Alessio, en Ramos Arizpe.

Comentó que en La Laguna se entregó el Sistema Vial Abastos-Independencia y la primera etapa del bulevar La Joya-La Partida; y que se está construyendo el deprimido Revolución-Vasconcelos.

En la región Carbonífera, el Gran Programa de Agua y de Pavimentación.

"En la Centro-Desierto arrancamos la modernización del Libramiento Oriente, en la Puerta 4, en Monclova. Y en la Norte, vamos con la ampliación del bulevar Fausto Z. Martínez, conocido como la Ruta Fiscal en el puente 2 de Piedras Negras", expresó.

Manolo Jiménez anunció que los proyectos de Mega Obras Coahuila 2029 ya están en marcha, con una inversión de más de 14 mil millones de pesos para siete obras prioritarias entre carreteras, libramientos, puentes y vialidades en todas las regiones del estado.

Educación y desarrollo económico

Al abordar este eje, el gobernador de Coahuila recordó que su administración ha invertido miles de millones de pesos en la Estrategia Impulso Educativo.

Destacó que este año se arrancó un programa histórico para construir 100 techumbres escolares y 16 nuevas preparatorias. Además, se apoyan a 500 mil alumnos con útiles escolares gratis y a 91 mil con uniformes y zapatos.

Mencionó que entre los tres órdenes de gobierno le entregan becas a niños, adolescentes y jóvenes en los 38 municipios; dijo que el transporte escolar gratuito llega ya a 78 comunidades y que con Internet Rural se conecta a más de 16 mil alumnos de 200 escuelas ejidales.

Manolo Jiménez dio a conocer que junto con Inspira Coahuila, se impulsan varios programas educativos como Level Up, las Súper Becas, Ser+, Somos+ o Mujeres Echadas Pa´delante.

En el eje de Desarrollo Económico y Rural, el mandatario estatal reiteró que trabajando en equipo se generan las mejores condiciones de desarrollo y así dar certeza a los inversionistas, y que hoy Coahuila es uno de los estados más competitivos de México.

Informó que en tres años llegaron a Coahuila 222 inversiones de 19 países, sumando 190 mil millones de pesos, inversiones que representan 86 mil nuevos empleos. Mencionó que con NAFIN se apoya con financiamiento a 126 empresas coahuilenses para conservar más de dos mil 200 empleos.

Para el sector ganadero, dio a conocer que se impulsan programas como el de Mejoramiento Genético, donde cientos de productores adquirieron mil 865 sementales. Se sigue invirtiendo para fortalecer el estatus zoosanitario.

Además, junto con productores agrícolas y los municipios, se apoya la siembra de más de 75 mil hectáreas con semilla forrajera en beneficio de más de 19 mil productores. Agregó que en la región Carbonífera, gracias a las gestiones para diversificar los contratos de carbón entre más empresas, se sintió un dinamismo económico; y que con la tribu Kikapoo se está construyendo un parque industrial de 400 millones de pesos.

Avances en salud y turismo

Al dar a conocer los avances dentro de este eje, Manolo Jiménez mencionó que a través del DIF Coahuila se lanzó el Gran Programa "Veamos la Discapacidad", con una inversión de 300 millones de pesos; con este programa se entregaron becas de 10 mil pesos a miles de personas con discapacidad; se adquirieron 45 nuevas unidades UNEDIF y se equiparon centros de rehabilitación y de atención al autismo.

Además, se entregaron aparatos funcionales, auxiliares auditivos, lentes, prótesis y placas dentales, y se efectuaron cirugías de cataratas.

Comentó que, como parte de sus compromisos de campaña, se ha hecho una inversión sin precedentes para mejorar el sistema de salud, que ha permitido mejorar los hospitales generales, los 133 centros de salud, incrementar el personal médico, impulsar el sistema de telemedicina, incrementar las consultas un 70 por ciento y lograr tener un 85 por ciento de abasto de medicamentos.

También se ha logrado consolidar el gran programa de Salud Popular, atendiendo la salud de 40 mil adultos mayores y personas con discapacidad que no tienen seguridad social, con medicamentos, consultas, análisis y operaciones gratuitas.

De la misma manera, dijo que se ha impulsado el programa "Vive Libre Sin Drogas"; se inauguró el Centro "Es Pa´ Vivir", en Torreón, y se apoya la dignificación de 39 centros residenciales.

Dentro del eje de Turismo, Manolo Jiménez informó que todas las regiones son sede de grandes eventos, como la Coahuila 1000, en Torreón; el Running Las Vacas, de Acuña; la gran Cabalgata de Sabinas; la Feria de San Buenaventura; y el Rodeo Saltillo, que ya tiene casa nueva en la Expo Coahuila, y que este año rompió todos los récords.

Dio a conocer que Coahuila tiene el clúster de vinos más premiado del país, con 48 por ciento de las medallas, y que Coahuila es el estado del norte con más Pueblos Mágicos.

Jiménez Salinas añadió que con la Ruta Vinos y Dinos se sigue potencializando el turismo enológico.

El gobernador del estado destacó que han sido tres años de trabajo intenso y de resultados contundentes, lo que se ha logrado con una fórmula mágica: el trabajo en equipo entre ciudadanos, sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos.

"Lo más importante para nosotros es mejorar la calidad de vida de nuestra gente; queremos que cada día más coahuilenses vivan tranquilos en paz y felices", subrayó el gobernador Manolo Miménez Salinas en su tercer informe ciudadano de resultados.