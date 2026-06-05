Padres alertan por barda en riesgo en jardín de niños Amanda Gelasio

La preocupación crece entre madres y padres de familia del jardín de niños Amanda Gelasio, ubicado en la colonia Occidental de Frontera, debido al deterioro de una barda perimetral que, aseguran, presenta un evidente riesgo para los alumnos.

¿Qué preocupa a los padres?

Isela Pecina, madre de familia del plantel, manifestó que la estructura se ha inclinado cada vez más hacia el interior de la escuela, situación que genera temor debido a que los menores suelen jugar y correr cerca de esa área durante las actividades escolares.

"Soy mamá de un alumno del kinder Amanda Gelasio turno matutino, mi preocupación y la de varias mamás es una barda que se está cayendo. Dicen las de la mesa directiva que ya metieron los oficios, pero que no les dan respuesta. Ya la barda se pandeó más para lado de adentro del kinder y los niños corren y juegan por esa área y sí nos preocupa", expresó.

Acciones de la mesa directiva

De acuerdo con la madre de familia, la inquietud no es reciente, ya que la mesa directiva del plantel ha realizado gestiones mediante oficios para solicitar atención al problema; sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable.

Las familias temen que el deterioro continúe avanzando y que, ante las lluvias o fuertes vientos, la estructura pueda colapsar y poner en riesgo la integridad física de los estudiantes y del personal educativo.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades educativas y municipales para que realicen una inspección y atiendan de manera urgente las condiciones de la barda perimetral, antes de que ocurra algún accidente dentro del plantel.