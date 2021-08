Beneficiarán a 3 mil familias con escrituras

FRONTERA., COAH.- El Titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial en Coahuila dijo que se está trabajando intensamente para cumplir la meta de entrega de más de 3 mil escrituras en la región, lo anterior para dar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio y para que mediante a esto puedan ser sujetos de crédito al contar con una propiedad que pueda impulsarlos si requieren emprender un negocio o realizar algún proyecto

Enrique Martínez Morales explicó que el objetivo del Gobernador del Estado es que todas las personas cuenten con la certeza jurídica de su propiedad mediante una escritura, es por eso que para la región se tiene una meta a cumplir, la cual va avanzando de forma satisfactoria, lo anterior con todo y el freno provocado por los procesos electorales e incluso por la situación de salud vivida por la pandemia durante el 2020 y lo que va del 2021.

Comentó que el contar con una escritura da a las familias seguridad y avance económico, toda vez que cuando requieren sacar un préstamo para iniciar un negocio o realizar alguna inversión, las instituciones bancarias les solicitan una escritura que les sirva como garantía para ser sujetos de crédito.

También lee: Salvan a bebé de muerte de cuna

"Si las familias quieren salir adelante las escrituras de su vivienda les sirven para adquirir créditos que les permita invertir, con ello generan empleos e incrementan la economía, es por eso que estamos trabajando en programas que nos permitan culminar la meta de este año que es de 3 mil escrituras en la región, a mitad del 2021 llevábamos mil 500 pero hemos avanzado bastante y posiblemente vamos a superar esa cifra".

Dijo también que, aunque a nivel nacional no existe una cifra de rezago en escrituración por ser este un proceso entre dos particulares, no se puede determinar cuantas familias no cuentan con su escritura, sin embargo, el avance que se tiene en el estado y la región se está avanzando favorablemente.